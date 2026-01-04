Culleredo suma tres nuevos agentes a la Policía Local
Realizarán sus prácticas durante tres meses después de completar su formación en la academia
Culleredo
Culleredo incorpora a tres agentes de la Policía Local después de finalizar el proceso selectivo. Desde este mes de enero realizarán su formación durante seis meses en la Academia Galega de Seguridade Pública y posteriormente desarrollarán sus prácticas en la policía municipal durante tres meses, a partir de entonces serán ya funcionarios de carrera. Se suman a los cuatro agentes que se incorporaron en 2025 al servicio.
