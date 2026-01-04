Los Reyes Magos y el Nacimiento se ocultan en el patrimonio de Betanzos

Pasadas las fiestas de Navidad y Fin de Año, las familias empiezan a planificar estos días la festividad de Reyes, marcada por las cabalgatas y las y las compras de última hora. Pero los Magos de Oriente tienen en la comarca un rincón que los recuerda durante todo el año: Betanzos y sus iglesias.

Escondidos entre el rico patrimonio monumental betanceiro, los tres Reyes Magos y sus monturas se ocultan en los tímpanos de las portadas de las iglesias de San Francisco y Santa María del Azogue. Elena Carro, que es técnico de Turismo de Betanzos y Guía Oficial de Turismo de Galicia recoge este secreto, desconocido para muchos, en una publicación de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Betanzos (Acebe).

Según detalla, la iconografía de la Epifanía, o adoración de los Magos, era una temática que suscitaba un especial interés a Fernán Pérez de Andrade, promotor de la construcción de ambos templos. En ellos se puede apreciar la imagen de la virgen entronizada con el niño Jesús en brazos mientras recibe los presentes de Melchor, Gaspar y Baltasar. Junto a ellos, relegados a una esquina, aparecen también los caballos que emplearon en su travesía.

La representación del Nacimiento de Jesús, por su parte, aparece representada en un capitel de la iglesia de Santa María, situado cerca del calendario agrícola, y en el que se reproduce también la escena de la anunciación y la adoración de los Reyes Magos.

Otra imagen que se repite en los templos betanceiros es la de San José y María con el niño en el regazo, que se pueden observar en el lateral de la puerta principal de San Francisco, donde San José parece que lleva una cuna para el niño, y en la portada principal de la iglesia de Santiago, donde la figura de San José porta un bastón con forma de ‘T’.