Los sindicatos, contra la oferta pública de empleo de Sada

La mayoría de la representación sindical (USO y CSIF, que suman el 70%) presente en la Mesa General de Negociación de la Oferta Pública de Empleo del Concello de Sada ha votado en contra de la propuesta del Gobierno local, según explica en un comunicado el sindicato USO. Solo la CIG (20%) votó a favor de una de las iniciativas, para añadir una plaza de Policía Local y otra de administrativo. Los sindicatos USO y CSIF afean al Concello que les hubiese citado el 30 de diciembre para la negociación de la oferta de empleo sin haber convocado antes el concurso de traslados, para atender las propuestas de los trabajadores que piden un cambio de puesto.