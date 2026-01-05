Más de 400 personas participan en la San Silvestre de Cerceda

Más de cuatrocientas personas participaron este domingo en la San Silvestre de Cerceda, una cita deportiva y festiva para dar la bienvenida al nuevo año organizada por la OCR Cerceda y patrocinada por el Concello. La carrera contó con categorías adaptadas a todas las edades. Marcos Naya y Berta Pan se impusieron en esta edición, que incluyó nuevamente una iniciativa solidaria a través de la Operación Kilo, dirigida a reunir alimentos para repartir entre las familias en situación vulnerable.