Más de 400 personas participan en la San Silvestre de Cerceda

Marcos Naya y Berta Pan se imponen en la segunda edición de esta popular carrera

Participantes en la San Silvestre de Cerceda. | LOC

RAC

Cerceda

Más de cuatrocientas personas participaron este domingo en la San Silvestre de Cerceda, una cita deportiva y festiva para dar la bienvenida al nuevo año organizada por la OCR Cerceda y patrocinada por el Concello. La carrera contó con categorías adaptadas a todas las edades. Marcos Naya y Berta Pan se impusieron en esta edición, que incluyó nuevamente una iniciativa solidaria a través de la Operación Kilo, dirigida a reunir alimentos para repartir entre las familias en situación vulnerable.

