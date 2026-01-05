Cabalgata anticipada de los Reyes Magos en Paderne

Sus Majestades de Oriente fueron recibidos este domingo por todo lo alto en Paderne, el primer municipio de la comarca en recibir la ansiada visita real. Melchor, Gaspar y Baltasar adelantaron su tradicional recorrido para delicia de los más pequeños, que disfrutaron de una jornada festiva en O Telleiro con juegos, batucada, espectáculos de fuego, hinchables y muchas sorpresas.