Cabalgata anticipada de los Reyes Magos en Paderne
Sus Majestades de Oriente fueron recibidos este domingo por todo lo alto en Paderne, el primer municipio de la comarca en recibir la ansiada visita real. Melchor, Gaspar y Baltasar adelantaron su tradicional recorrido para delicia de los más pequeños, que disfrutaron de una jornada festiva en O Telleiro con juegos, batucada, espectáculos de fuego, hinchables y muchas sorpresas.
- Loureda dice adiós al «pan de siempre»: «Tuvimos mucho apoyo de grandes expertos y hasta recibimos una llamada de la BBC»
- Arteixo suspende la actividad de un ‘parking’ de caravanas de Chamín por carecer de licencia
- Hallado sin vida el septuagenario desaparecido en Oleiros
- La crisis de Losán deja en el aire 200 empleos directos en sus plantas del área de A Coruña
- El antiguo restaurante Casa Lola, en Arteixo, a la venta por dos millones
- La antigua planta de Biona en Nós cumple los 60 con su futuro en el aire
- Arteixo sumará obra nueva «de lujo» en régimen de cooperativa
- La Xunta analiza el plan de Sada para salvar un edificio con orden de derribo