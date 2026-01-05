Frente común por Losán: «Es una crisis que golpea el corazón de Curtis»

El pleno de Curtis celebró este lunes, víspera de Reyes, un pleno extraordinario y urgente para reclamar de forma unánime una solución que garantice el mantenimiento de los empleos y la actividad del Grupo Losán: «Es una crisis que golpea el corazón de Curtis», defiende el alcalde, Javier Caínzos.

El Gobierno local (PP) y la oposición (BNG) dejaron a un lado sus diferencias para exigir una «intervención institucional coordinada» para mantener la actividad de esta «empresa estratégica», con cerca de mil trabajadores en España y que resultó beneficiada en 2021 de una ayuda de 35 millones de euros con cargo al fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La Corporación municipal insta a la empresa a diseñar un plan de viabilidad «que garantice su futuro» y que permita mantener los cerca de 200 empleos directos en la comarca. «No hablamos solo de una empresa, hablamos del motor económico de nuestra comarca natural», recoge la propuesta aprobada de forma unánime.

El impacto, advierte el Concello, va más allá de los empleos directos: «Losán es una pieza clave para el sector forestal y logístico de la provincia de A Coruña. Su cierre o paralización afecta a transportistas, empresas auxiliares, proveedores...», advierte la Corporación, que exige además el pago inmediato de las nóminas adeudadas a la plantilla.

El Ayuntamiento trasladará el acuerdo del pleno a la presidencia del Grupo Losán y a los responsables de Industria a nivel autonómico y estatal «para activar una mesa de trabajo que ponga fin a la parálisis de las fábricas. En su propuesta, la Corporación reitera su «apoyo total» al personal y reafirma su «compromiso» de poner «todos los medios» para asegurar la continuidad del grupo empresarial.

El acuerdo llega después de varias protestas de la plantilla para revertir una situación que tacha de , es «crítica, angustiosa e insostenible».