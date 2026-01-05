Investigan varios incendios intencionados durante la madrugada en Culleredo
La Guardia Civil busca a los responsables de la quema de varios contenedores y un galpón
Las fuerzas de seguridad investigan varios fuegos, supuestamente intencionados, que se produjeron en la madrugada de hoy, lunes 5 de enero, en varias calles de Culleredo, en el entorno de A Corveira y Vilaboa.
Los hechos se sucedieron desde la 1.30 horas de la madrugada. Primero ardieron varios ntenedores de forma consecutiva en las calles A Carballeira, Antón Vilar Ponte y A Xeca. Alrededor de las 4.30 horas se declaró el incendio más grave, en un galpón situado en la calle Manuel Antonio empleado como cuadra y refugio de un caballo, cabras, ovejas y gallinas, que pudieron ser evacuados sin verse afectados por el fuego.
La rápida interevención de los bomberos de Arteixo y Betanzos evitó que las llamas se propagasen y afectasen a viviendas de la zona, aunque el galpón quedó completamente calcinado.
La Guardia Civil, también personada en el punto, inició la investigación para dar con el responsable de los hechos.
