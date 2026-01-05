Vecinos alegan contra la central hidroeléctrica reversible
Las asociaciones vecinales y ambientales Encrobas Viva y Meirama han elaborado una alegación tipo contra la central hidroeléctrica reversible al entender que se trata de un modelo «incompatible con la transición ecológica».
Las dos entidades convocaron a los vecinos a una reunión el pasado viernes para informarles del contenido de las alegaciones, que pueden presentarse hasta el próximo 14 de enero. Los colectivos argumentan que el proyecto que promueve Coventina Renovables, declarado «proyecto industrial estratégico» por la Xunta de Galicia, incumple los objetivos de la transición ecológica y es incompatible con otros usos del lago.
En sus alegaciones, las entidades advierten del posible impacto de la concesión de Augas de Galicia sobre la calidad de las aguas de Cecebre.
En un comunicado remitido a los medios, Encrobas Viva y Meirama invitan a todos los particulares a sumarse a estas alegaciones, que se pueden descargar de las redes social de ambas entidades.
