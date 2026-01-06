La ampliación de Gesuga en Cerceda permitirá tratar 480 toneladas de residuos al día

La empresa de gestión de residuos de procedencia animal Gestora de Subproductos de Galicia (Gesuga) ha dado un paso en firme para ampliar sus instalaciones en Cerceda. Y es que el Concello acaba de hacer público el proyecto de equidistribución del sector urbanizable industrial necesario para que la compañía pueda convertir 104.546 metros cuadrados de suelo rústico próximo al vertedero de Areosa, en la parroquia de Queixas, en suelo urbanizable.

Este trámite —enmarcado en la modificación del planeamiento urbanístico aprobada por el Ayuntamiento el pasado año— permitirá a la empresa producir unas 480 toneladas de residuos diarios en dos líneas de tratamiento, que originarán dos tipos de subproductos: harinas y grasas para piensos, y pieles de vacuno saladas para su uso en tapizados de muebles.

Una zona de producción, oficinas y zona verde

Gesuga proyecta la construcción de una edificación de 10.000 metros cuadrados destinados a producción, y otra de 1.000 metros para oficinas. El 20% del ámbito que el Concello recalificará, lo que se traduce en 20.000 metros cuadrados, se destinarán a la creación de una zona verde, que actuará de espacio de transición entre las nuevas instalaciones y la zona rústica. Además, la empresa también prevé emplear 2.600 metros cuadrados para viales públicos.

Los más de 100.000 metros que se recalificarán se encuentran pegados a la actual planta, que da servicio a ganaderos, mataderos, salas de despiece e industrias cárnicas de toda la comunidad. Con la nueva planta, la empresa detalla en su informe técnico que no solo dará cobertura a toda Galicia, sino que también dará servicio en la zona norte de España, incluyendo Cantabria y León, además de algunas zonas del norte de Portugal.

El documento que el Concello pondrá ahora a disposición pública durante un mes organiza el reparto de parcelas, viales, zonas verdes y cargas urbanísticas del sector. Un paso necesario antes de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización y del inicio de las obras.

Dos décadas procesando y repartiendo subproductos por el territorio

La compañía se encarga desde el servicio de recogida, hasta el transporte y la eliminación de animales muertos en explotaciones ganaderas. Un contrato que la Xunta firmó con la entidad en 2015 y que fue prorrogado hasta septiembre de este año.

Gesuga inició su actividad de recogida y transporte hace dos décadas y en los últimos diez años retiró y procesó cerca de 580 millones de kilos de subproductos, además de 790 millones de kilos de animales muertos en explotaciones bovinas, porcinas, avícolas, cunícolas, equinas, ovinas, caprinas y de piscifactoría, según detalló la Xunta el pasado año. Ahora, con esta ampliación, la empresa buscar incrementar su alcance en distintas granjas y compañías del norte del país al aumentar su producción.