USO exige que se corrigan errores en la oferta de empleo de Sada
Sada
El sindicato USO exige «la urgente publicación de una corrección de errores» en una Oferta de Empleo Público del año pasado del Ayuntamiento de Sada, que, afirma, se emitió con un «informe negativo de Secretaría» municipal. La central sindical señala que ha solicitado al alcalde, Benito Portela, que « dé las órdenes para que, a la mayor brevedad posible» se publique la subsanación.
- Loureda dice adiós al «pan de siempre»: «Tuvimos mucho apoyo de grandes expertos y hasta recibimos una llamada de la BBC»
- El antiguo restaurante Casa Lola, en Arteixo, a la venta por dos millones
- Arteixo suspende la actividad de un ‘parking’ de caravanas de Chamín por carecer de licencia
- Hallado sin vida el septuagenario desaparecido en Oleiros
- La crisis de Losán deja en el aire 200 empleos directos en sus plantas del área de A Coruña
- La antigua planta de Biona en Nós cumple los 60 con su futuro en el aire
- Arteixo sumará obra nueva «de lujo» en régimen de cooperativa
- La Xunta analiza el plan de Sada para salvar un edificio con orden de derribo