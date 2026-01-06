USO exige que se corrigan errores en la oferta de empleo de Sada

El sindicato USO exige «la urgente publicación de una corrección de errores» en una Oferta de Empleo Público del año pasado del Ayuntamiento de Sada, que, afirma, se emitió con un «informe negativo de Secretaría» municipal. La central sindical señala que ha solicitado al alcalde, Benito Portela, que « dé las órdenes para que, a la mayor brevedad posible» se publique la subsanación.