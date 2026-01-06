La Feira do Galo entrega 3.750 euros a Cáritas
Los concejales de Arteixo Fina Zas y Ángel Vázquez entregaron tres cheques, cada uno de 1.250 euros, a representantes de Cáritas. Se trata de la recaudación del sorteo solidario que se realizó durante la última edición de la Feira do Galo, y, como cada año, el dinero se reparte entre las tres sedes parroquiales que tiene la entidad solidaria en el municipio. Una está en el núcleo de Arteixo, mientras que otra se encuentra en Oseiro y la tercera en Pastoriza. Cáritas, organización oficial de la Iglesia católica, realiza actuaciones caritativas y sociales.
- Loureda dice adiós al «pan de siempre»: «Tuvimos mucho apoyo de grandes expertos y hasta recibimos una llamada de la BBC»
- El antiguo restaurante Casa Lola, en Arteixo, a la venta por dos millones
- Arteixo suspende la actividad de un ‘parking’ de caravanas de Chamín por carecer de licencia
- Hallado sin vida el septuagenario desaparecido en Oleiros
- La crisis de Losán deja en el aire 200 empleos directos en sus plantas del área de A Coruña
- La antigua planta de Biona en Nós cumple los 60 con su futuro en el aire
- Arteixo sumará obra nueva «de lujo» en régimen de cooperativa
- La Xunta analiza el plan de Sada para salvar un edificio con orden de derribo