La Feira do Galo entrega 3.750 euros a Cáritas

Cabalgata de Reyes en A CoruñaEl Deportivo lanzará otra ampliación de capitalEl antiguo Casa Lola, en Arteixo, a la ventaReunión del Consejo General de la ONU
Los concejales de Arteixo Fina Zas y Ángel Vázquez entregaron tres cheques, cada uno de 1.250 euros, a representantes de Cáritas. Se trata de la recaudación del sorteo solidario que se realizó durante la última edición de la Feira do Galo, y, como cada año, el dinero se reparte entre las tres sedes parroquiales que tiene la entidad solidaria en el municipio. Una está en el núcleo de Arteixo, mientras que otra se encuentra en Oseiro y la tercera en Pastoriza. Cáritas, organización oficial de la Iglesia católica, realiza actuaciones caritativas y sociales.

