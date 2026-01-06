García Seoane remite una carta a los ‘Magos’ de Xunta y Estado

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha escrito su particular carta comarcal a los ‘Magos’ de la Xunta y el Gobierno central. En su lista de peticiones no faltan la ampliación del puente de A Pasaxe y los accesos a Santa Cristina, la nueva pasarela al castillo de Santa Cruz o concluir la Vía Ártabra.

Fuera de su concello, el regidor oleirense incluye la renovación del colector de agua entre A Telva y el depósito de Bergondo; la construcción de un nuevo depósito en Coroto; la eliminación de los vertidos del colector general en Suevos y una nueva depuradora de fecales en Carral. «El alcalde dice que la va a reparar, pero eso no tiene arreglo», apunta García Seoane.

En materia de movilidad, pide a Xunta y Gobierno la eliminación del punto negro en Sampaio, en zona de Villa Julia en Guísamo, así como la mejora del transporte público en toda la periferia de Coruña.

García Seoane también solicita una política de vivienda pública «que no esquilme a los propietarios del suelo, como está ocurriendo en Monte Mero» y planes de urbanismo para Cambre, Culleredo y Arteixo.

«Para los responsables de tanto abandono pedimos carbón», apunta el alcalde de Oleiros, quien aprovecha también para desear la paz en territorios como Palestina, Líbano, Somalia, Nigeria o Yemen.