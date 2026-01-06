Sus majestades visitaron cada rincón del área metropolitana de A Coruña

La lluvia y el granizo tampoco pudieron con la ilusión de los más pequeños de la comarca, que disfrutaron de una jornada cargada de magia y sorpresas. Aunque la meteorología impidió que Sus Majestades de Oriente pudieran recorrer las calles de Arteixo, la recepción real tuvo lugar igualmente en el Campo da Festa y en el Pazo dos Deportes.

En otros municipios, los Reyes no dudaron en visitar a los vecinos en carrozas, autobuses descapotables e incluso tractores. En Betanzos, la cabalgata contó este año con un tramo sin ruido para que las personas con hipersensibilidad pudieran disfrutar de la fiesta sin sobresaltos. Y, en Oleiros, Sus Majestades visitaron a los vecinos de las 13 parroquias para recoger los deseos de todos sus habitantes.

Culleredo contó con dos recepciones: una en Villa Melania y otra en la Plaza Europa. Sus Altezas visitaron también los centros sociales del municipio para recoger las peticiones de los más rezagados.

Y, lo mismo ocurrió en Cambre, que contó con dos recorridos para poder llegar a todos los puntos. En Sada no faltaron las animaciones durante el recorrido de los Reyes Magos por la localidad, que recibieron a los vecinos en la Casa de la Cultura para anotar con calma los deseos de todos y todas.

En Abegondo y Carral no faltaron la música, los juegos y los hinchables, además del roscón y el chocolate para los asistentes, que cogieron fuerzas para ultimar los preparativos y recibir esta noche en sus casas a Sus Majestades de Oriente. Miño contó, además, con diversos talleres, y el resto de municipios de la comarca brigantina también disfrutaron de la visita de los Reyes, que, tras una tarde muy ajetreada, ya tienen todo a punto para hacer su parada en los hogares de aquellos que fueron buenos.