Oleiros presume de parroquia en una sudadera que ya es un éxito de ventas

Fue uno de los regalos estrella de Oleiros estas navidades y promete serlo también del periodo de rebajas que ahora comienza. La sudadera ‘perillana’, con el código postal de la parroquia oleirense destacando en un logotipo que emula al de la mítica serie Sensación de Vivir, ha llegado para quedarse, incluso promete extenderse a otro tipo de productos.

«Empezó casi como una broma y al final a la gente le gustó», explica Juan Carlos Carro, de la empresa Vagalume. Ellos fueron los impulsores de esta iniciativa, en la que cuentan con la vecina tienda de ropa Koloreske como comercializadora oficial. «Estábamos probando un nuevo equipo y se me ocurrió hacer algo sobre la zona. Pensé en un llavero. Luego me inspiré en un grupo de Facebook de Perillo que también se llama así (Perillo Oleiros 15172). Empecé a enseñarlo a la gente y gustó tanto que lo pusimos a la venta en Koloreske», relata.

Las primeras existencias del llavero, que se empezó a comercializar antes del verano, desaparecieron en cuestión de días y obligaron a los creativos de Vagalume a sacar nuevas hornadas. «Repetimos en varias ocasiones y se siguen vendiendo», afirma Carro, que se muestra sorprendido de cómo está respondiendo la gente. «Se ve que les gusta demostrar que son de aquí».

El diseño es sencillo, «un poco retro», muy similar al logotipo de la serie de los años 90 Sensación de Vivir. Si bien aquel rezaba Beverly Hills 90210, la versión local defiende con orgullo el Perillo Oleiros 15172. «El tema del código postal une mucho más de lo que parece al barrio, a la zona...», reconoce su creador. «La gente cada vez más siente más la tierra y el sitio donde vive o donde ha nacido; le gusta tener estos detalles y demostrar que es de su zona».

El siguiente paso ha sido el lanzamiento de la sudadera en vísperas de las fiestas navideñas y ya tienen claro que en verano habrá también polos con el logotipo. Para su comercialización cuentan con la ayuda de sus vecinos de Koloreske, ambos negocios situados junto a la renovada rotonda del Sol y Mar. «Nosotros estamos constantemente entrando y saliendo del negocio, sin embargo ellos tienen un horario definido y así es más fácil», explica Carro.

Chema López, de Koloreske, es su aliado en esta aventura. «Nosotros colaboramos encantados en la comercialización de estas sudaderas porque hemos visto que tenían mucha aceptación. De hecho hemos tenido que triplicar lo que eran las tallas», relata.

De momento, la sudadera, confeccionada con materiales de primera calidad, solo se vende en color gris a un precio de 43 euros, aunque no descartan ampliar la gama cromática si hay demanda. Desde luego, la idea ha gustado, como demuestra el éxito de ventas y el hecho de que se hayan puesto en contacto con ellos de otras parroquias del municipio, incluso de otras provincias, para replicar la idea. «Nos han preguntado por otros códigos postales, hasta de la Ribeira Sacra para exportar el diseño para allí», señala.

Apuesta por el comercio local

Tanto Chema como Juan Carlos tienen claro que la sudadera y el llavero no están exentos de un trasfondo reivindicativo a favor del comercio local y de proximidad. «Precisamente, con esto de los barrios y los códigos postales tratamos de llamar la atención sobre el comercio de proximidad. Queremos que la gente se acostumbre y apueste por comprar más en el barrio. Nuestra idea es revitalizar el comercio», confirma Juan Carlos.

«En Perillo, por ejemplo, hay muchos negocios de cocina y concesionarios de vehículos, pero nos falta mucho por aquí en la zona», reconoce. Chema, que regenta la única tienda de ropa de la zona, abunda en esta idea. «Debería haber más negocios de mucho tipo y también iniciativas desde el Concello para fomentar la actividad en el comercio local», reclama.