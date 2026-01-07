El tanatorio de Oleiros ultima los detalles para abrir en febrero

Es solo cuestión de semanas que Oleiros cuente con un tanatorio en el municipio, un servicio del que no disponía pero cuya llegada se está haciendo esperar. En principio, la apertura de estas instalaciones, operadas por la firma Funeraria Apóstol, que también cuenta con tanatorios en Sada, Culleredo y Arteixo, estaba prevista para antes del verano de 2025, pero diversas circunstancias han retrasado su puesta en servicio hasta el mes de febrero.

Al menos esos son los planes que maneja la empresa. Manuel Espasandín, presidente del grupo reconoce que tenían que estar ya abiertos «en principio en junio», pero «un cúmulo de circunstancias» de diversa índole frustraron sus planes iniciales. Por un lado, los permisos, que requirieron de los preceptivos de organismos como Aena o Augas de Galicia. «Eso al final te enreda, porque uno no te da permiso hasta que el otro no lo tenga», explica.

No obstante, señala que la cimentación del edificio les supuso más de un quebradero de cabeza. «Nos retrasaron muchísimo los micropilotajes para hacer los cimientos de la nave. Perforamos el suelo y empezamos a encontrar bolsas de aire con las que no contábamos, porque hasta que tú pinchas no sabes lo que hay debajo del terreno, por muchas pruebas que hagas», relata Manuel Espasandín, que añade que la aparición de una bolsa de aire implica mucho más coste «ya no solo por el cemento, sino también por el tiempo que empleas en cada micropilotaje. Eso va sumando tiempos que se suman después a las propias inercias de la obra».

Aunque los trabajos en el exterior están aún algo verdes, en el edificio tan solo quedan pequeños detalles. El interior está terminado y los muebles pedidos desde hace tiempo. De hecho, aprovecharon el parón de Navidad del sector de la construcción para avanzar en las tareas de limpieza. «Ahí ya estamos cumpliendo», celebra Espasandín. Estas semanas confían en que vaya llegando el mobiliario que vestirá las salas.

De manera simultánea, las obras, que se retoman tras las festividades navideñas, se centran ahora en el acondicionamiento del exterior, que también tuvo que enfrentar sus contratiempos. «El mes de diciembre para la obra exterior vino muy malo, porque llovió un montón y ese tampoco es el mejor escenario», lamenta el directivo de Funeraria Apóstol.

Columbario y cafetería

El nuevo tanatorio de Oleiros, que dará empleo a 4 personas que llevan más de un año formándose en otros centros del grupo, contará con cuatro salas de velatorio, una capilla y una cafetería que, aunque está situada en el mismo edificio, cuenta con entrada independiente, en parte para evitar ruidos en el entorno de las salas, pero también con la intención de que de servicio a otras personas que no acudan a velar a familiares o amigos, como es el caso de los trabajadores del polígono.

El negocio estará gestionado por una de las empresas del grupo, que también lleva la explotación de otras cafeterías, como las de los otros tres tanatorios del grupo. En este caso, la ubicación es privilegiada. «Es un polígono que está en auge, como demuestra el hecho de que en el centro comercial no queden locales disponibles», apunta Espasandín.

Lo que lo hará diferente a los demás, avanza, es que contará con un columbario exterior situado en una zona ajardinada, donde las familias, si lo desean, podrán depositar las cenizas. En la mayoría de tanatorios los columbarios son interiores y en los cementerios municipales exigen estar empadronado para poder depositar las cenizas. «Aquí no habrá tantas exigencias y podrá usarlo quien quiera», concluye el directivo.

El primer velatorio de la localidad y el primer crematorio del grupo