La Xunta adapta los horarios de bus en Cambre para facilitar el desplazamiento de los alumnos del IES Afonso X O Sabio

La Xunta adapta a partir de este miércoles los horarios de los servicios de autobús en Cambre para dar servicio a los alumnos de Bachillerato y FP del IES Afonso X O Sabio, en A Barcala. El Gobierno autonómico responde así a las demandas de las asociaciones vecinales y escolares de Cambre, que reclamaban cambiar los horarios para recoger a los estudiantes de enseñanzas no obligatorias, que no tienen derecho al transporte escolar gratuito por cursar formación no obligatoria.

La consellería de Presidencia, encargada de materias de movilidad, adaptará cuatro servicios de transporte público. En concreto, se ajustarán entre 5 y 15 minutos los buses de la línea circular del Aeropuerto de A Coruña, que pasarán de salir de lunes a viernes laborales a las 08.00 horas, 14.15 horas, 15.55 horas y 18.05 horas.

La información actualizada sobre los servicios de autobús estará disponible en la web www.bus.gal