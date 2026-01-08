El Estado abre expediente por daños en casas por la obra de la N-VI en Guísamo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto varios expedientes de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en algunas casas ubicadas a los pies de la Nacional VI en Guísamo a consecuencia de las obras de remodelación del cruce de Ferrol.

En respuesta a una pregunta del BNG en el Congreso, la Demarcación de Carreteras confirma que el ministerio evalúa los supuestos desperfectos por si procede el pago de una indemnización. El Ministerio de Transportes se pronuncia también sobre las quejas que han suscitado entre usuarios, vecinos y partidos con representación en Bergondo como el BNG o Alternativa dos Veciños algunas de las soluciones de la obra, que consideran «mejorables».

Uno de los motivos recurrentes de queja ha sido la excesiva velocidad con la que circulan los vehículos por los nuevos carriles de servicio, limitados a 30 kilómetros por hora. «La mayoría supera ampliamente esta limitación. En ocasiones, son los propios vecinos quienes se ven obligados a regular de manera informal el tráfico para poder acceder a la vía con seguridad», advertía en BNG en su escrito, que reclamaba también medidas para evitar los excesos de velocidad en el nuevo carril de subida, en la zona donde se encuentra la escuela infantil.

Carreteras replica que ha reforzado la señalización horizontal y vertical en los carriles de servicio para que los conductores moderen su velocidad. Apunta, en concreto, a marcas de zig-zag, dientes de dragón y señalización con leds. Afirma además que el Ministerio de Transportes está en «contacto continuo» con la Dirección General de Tráfico para analizar posibles controles de velocidad.

Carreteras descarta acometer trabajos para dotar a la zona de más plazas de aparcamiento y considera «correctamente dimensionadas» en contra de lo denunciado por el BNG: «Las plazas nunca están ocupadas en su totalidad», defiende el organismo estatal en su respuesta.

Tampoco considera oportuno realizar cambios en el muro de hormigón que separa los carriles de subida y bajada que divide una parte del núcleo de Guísamo, criticada por su impacto: «Es una garantía de seguridad viaria», defiende Transportes, que ve «garantizada» también la seguridad peatonal con la instalación de un paso de peatones con semáforo en la zona «con más densidad de edificaciones».