El alcalde de Oleiros, entrevistado en Bielorrusia tras ofrecer recompensa por capturar a Trump: "La CIA me tenía fichado por apoyar a Cuba"

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha ofrecido una entrevista a Radio Belarús, emisora pública estatal de Bielorrusia que tiene canales en diversos idiomas. El mandatario mantuvo una charla con el periodista Albert Santín en relación con la noticia de que ofrecería una recompensa por la captura de Donald Trump, lanzado en las pantallas informativas de la localidad.

García Seoane conversó sobre sus años en política y otros temas de actualidad en el mundo actual o la gestión de su ayuntamiento. Además, también trató su relación personal con Fidel Castro y el futuro de la Revolución Cubana. De hecho, el titular de la entrevista es una referencia a que la CIA lo tenía fichado por apoyar a Cuba.

En esta conversación, realizada vía online, ha advertido sobre la deriva autoritaria del líder norteamericano. Además, pide a la gente que "piense en los hijos y nietos porque este elemento está destrozando el mundo". Preguntado sobre el mensaje mostrado en las pantallas del municipio, aclaró que lo hizo "con la idea de denunciar a este elemento".

El presidente de Alternativa dos Veciños ha presumido también de que medios de todo el mundo le han llamado tras calificar a Trump como terrorista internacional. Según ha explicado, ha conversado con canales de Colombia, Chile o del resto de España. Hace referencia a El Periódico de Cataluña, medio del grupo Prensa Ibérica, que también edita LA OPINIÓN A CORUÑA, del que resalta que es el mejor medio catalán. De España también le llamaron de "la televisión de Ayuso", tal y como define a TeleMadrid, aunque aclaró que su respuesta fue "no me presto a carnavaladas". También incide en que ha recibido peticiones de Antena 3 o La Sexta, entre otros medios.

Además, ha aclarado que esta entrevista la subiría a la página web de Alternativa dos Veciños y no del Concello para no dar pie a críticas de la oposición.

Comparación con Hitler

Precisamente Ángel García Seoane ha vuelto a cargar esta semana contra Donald Trump tras la intervención en Venezuela. "El mundo sufre la presencia de un nuevo monstruo que, a través de un imperio existente, está sometiendo a bombazos y guerras civiles a países de todo el planeta para robarles las materias primas que poseen", ha expresado.

Denuncia que el presidente norteamericano está sostenido por multinacionales "que le animan a tomar decisiones para amedrentar a los Gobiernos y ciudadanos del planeta". Entiende que los europeos, "con todos los fallos de las democracias", no podemos dejarnos llevar por "tsunamis que no traen más que desolación y destrucción". Por eso llama a "tomar conciencia de lo que se nos avecina" y no dejarse llevar "por falsos profetas, que lo único que pretenden es llevarnos al infierno", concluye.

Entrevistado por youtubers

En el último mes, además, el alcalde oleirense fue entrevistado por el canal de Youtube 'Dos x España', con cerca de 17.000 suscriptores, donde realizaron un vídeo que definía a Oleiros como "el último pueblo comunista de España" y que logró más de 30.000 visitas en las primeras 24 horas. Actualmente, se acerca a las 140.000 reproducciones.