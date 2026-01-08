Amigos de los Ríos critica la demora de la campa de varada

La asociación Amigos de los Ríos de Betanzos, Arbe, critica al Concello por la demora en construir la campa de varada. El colectivo recuerda que el pleno aprobó por unanimidad en febrero de 2023 una iniciativa en favor de la construcción «inmediata» de esta zona de estacionamiento de embarcaciones.

Arbe recuerda que la solicitud de esta campa de varada se remonta a 2015, cuando presentó al Concello un proyecto constructivo para habilitar este espacio en una parcela aledaña a la depuradora municipal.

La asociación acusa al Gobierno local de «engañarles» y apunta en concreto a la afirmación de que faltan los permisos de Costas. «Esto contradice lo dicho desde la Alcaldía el pasado 2022», critica en un comunicado en el que revela que Costas solicitó en el primer trimestre del pasado año documentación al Ayuntamiento para completar los trámites burocráticos. «Es decir, en 2022 no estada todo listo como se nos dijo», lamentan.

El colectivo lamenta el retraso de esta actuación, que achaca a la «desidia y falta de voluntad del Concello»,. y vuelve a ponerse a disposición de los técnicos municipales para «concretar y actuar al unísono en la construcción de esta campa». «En los nueve años que llevamos pidiendo esta infraestructura nunca se nos llamó a ninguna reunión de trabajo», reprochan.