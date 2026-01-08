Ana Isabel González Ramil presenta en A Laracha su ópera prima: «No espero ser la próxima Lorca, pero quería compartir mis versos»

Después de toda una vida poniendo sobre el papel sus vivencias y emociones más personales, la vecina pontesa de 61 años Ana Isabel González Ramil —afincada en A Laracha durante casi 30 años— presentará su ópera prima este jueves, 8 de enero, en la biblioteca municipal de A Laracha, a partir de las 20.00 horas.

Mi vida en una poesía reúne 60 poemas entre los cientos que la autora escribió durante la última década. «Al final me atreví y dije: nunca es tarde», sostiene González Ramil, que reconoce que el apoyo de su padre y de su hermano fue «clave» para animarse a enviar sus textos a una editorial.

"No espero ser la próxima García Lorca"

«No espero ser la próxima García Lorca. Publicar este libro tan personal ya es todo un logro», asegura la autora, que trabaja actualmente como limpiadora en una residencia de mayores del área y relata con emoción la buena acogida que tuvo la noticia entre sus compañeras, que ya tienen encargados sus ejemplares.

«También me dediqué a la decoración, pero la vida da muchas vueltas, y creo que eso es lo que me ha llevado hoy aquí, y me alegro de que así sea», explica la escritora de As Pontes, que considera que este libro rompe con muchos prejuicios y etiquetas. «A mí misma incluida, fue una forma de demostrarme que sí podía», añade.

Inspiración: vida personal y actualidad

La familia, la muerte y temas de actualidad, como conflictos sociales y guerras, son algunos de los asuntos más recurrentes de sus poemas. Ana Isabel afirma que son cuestiones que le hacen «vibrar» y que despiertan en ella la «necesidad de soltar» lo que lleva dentro.

Se trata de una poesía muy cercana y accesible, en la que cualquier persona puede sentirse identificada desde los primeros versos del poemario, cuyo texto inicial está dedicado a su marido. Con Mi vida en una poesía, la autora quiere llegar a todo tipo de lectores y demostrar que la poesía «no es un género complicado».

Su contacto con la prosa poética comenzó en la adolescencia. «Solo plasmaba lo que vivía, y fue mi padre el que se dio cuenta de que aquello era poesía, y empecé a interesarme mucho por ella», recuerda.

Desde ese momento no dejó de escribir y, tras más de 40 años, se atrevió a mostrar al público no solo sus poemas, sino también sus sentimientos «más profundos». Ahora confía en que el libro, editado por Talón de Aquiles, tenga buena acogida en Galicia para poder lanzar una segunda edición que llegue a librerías de toda España.

«No es mi objetivo, pero me haría mucha ilusión que al menos a quienes lo lean les remueva un poco», reconoce Ana Isabel, que se siente especialmente afortunada de realizar la primera presentación del poemario en A Laracha, la localidad que considera su «segunda casa» tras pasar allí gran parte de su vida, implicada además en diversas asociaciones y colectivos locales.