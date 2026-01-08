Balneario Visión gana el Concurso de Escaparates

Balneario Visión se alzó con el primer puesto del Concurso de Escaparates de Navidad de Arteixo, dotado de 1.000 euros, por su «originalidad y trabajo». El segundo puesto (800 euros= fue para O Lar das Flores, y el tercero (500 euros) para Arteixo Laser. El Concello también entregó un accésit a la originalidad (450 euros) para Mira Home, y la votación popular escogió a A Despensa que Pensa, que se llevó un premio de 900 euros. Los concejales Fina Zas y Ángel Vázquez fueron los encargados de entregar los galardones de esta última edición.