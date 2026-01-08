Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balneario Visión gana el Concurso de Escaparates

Balneario Visión se alzó con el primer puesto del Concurso de Escaparates de Navidad de Arteixo, dotado de 1.000 euros, por su «originalidad y trabajo». El segundo puesto (800 euros= fue para O Lar das Flores, y el tercero (500 euros) para Arteixo Laser. El Concello también entregó un accésit a la originalidad (450 euros) para Mira Home, y la votación popular escogió a A Despensa que Pensa, que se llevó un premio de 900 euros. Los concejales Fina Zas y Ángel Vázquez fueron los encargados de entregar los galardones de esta última edición.

