El Concello licita el mantenimiento del parque Rosalía Mera

El Concello de Oleiros tiene abierto el proceso de licitación para contratar el servicio de jardinería y mantenimiento de las zonas verdes del parque Rosalía Mera. El contrato, con un importe base de licitación de 128.213 euros y un valor estimado de 190.000 euros por dos anualidades, con posibilidad de un año más de prórroga, está reservado únicamente a centros especiales de empleo con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral a las personas con discapacidad. Las entidades interesadas en concurrir a esta licitación disponen hasta el próximo día 23 de enero para presentar sus ofertas.