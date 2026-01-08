Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EE. UU. intercepta dos petroleros vinculados a VenezuelaEl Deportivo - Atlético, pendiente de la declaración de alto riesgoRebajas con huelga en el textil coruñés2ª vida para la histórica tienda Manitas en A CoruñaEl reto del área metropolitana
instagramlinkedin

El Concello licita el mantenimiento del parque Rosalía Mera

RAC

Oleiros

El Concello de Oleiros tiene abierto el proceso de licitación para contratar el servicio de jardinería y mantenimiento de las zonas verdes del parque Rosalía Mera. El contrato, con un importe base de licitación de 128.213 euros y un valor estimado de 190.000 euros por dos anualidades, con posibilidad de un año más de prórroga, está reservado únicamente a centros especiales de empleo con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral a las personas con discapacidad. Las entidades interesadas en concurrir a esta licitación disponen hasta el próximo día 23 de enero para presentar sus ofertas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents