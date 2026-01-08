Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Contratada por 211.500 euros la obra del parque del puerto de Sada

RAC

Sada

El Concello de Sada ha adjudicado por 211.5o0 euros a Urbanismo Técnico Sostenible SL la obra de humanización del parque del puerto. La obra tiene un plazo de ejecución de seis meses, a contar desde la firma del acta de replanteo.

La actuación tiene como objetivo transformar el parque del puerto «en un espacio público más verde, accesible e integrador», explica el Gobierno local.

