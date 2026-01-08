Contratada por 211.500 euros la obra del parque del puerto de Sada

El Concello de Sada ha adjudicado por 211.5o0 euros a Urbanismo Técnico Sostenible SL la obra de humanización del parque del puerto. La obra tiene un plazo de ejecución de seis meses, a contar desde la firma del acta de replanteo.

La actuación tiene como objetivo transformar el parque del puerto «en un espacio público más verde, accesible e integrador», explica el Gobierno local.