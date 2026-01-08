García Seoane advierte sobre la deriva autoritaria de Donald Trump

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha vuelto a cargar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la intervención en Venezuela. Valiéndose del mismo sistema utilizado por Hitler, dice el regidor en alusión al ascenso democrático del dictador, «el mundo sufre la presencia de un nuevo monstruo que, a través de un imperio existente, está sometiendo a bombazos y guerras civiles a países de todo el planeta para robarles las materias primas que poseen».

Denuncia que Trump está sostenido por multinacionales «que le animan a tomar decisiones para amedrentar a los Gobiernos y ciudadanos del planeta». Entiende que los europeos, «con todos los fallos de las democracias», no podemos dejarnos llevar por «tsunamis que no traen más que desolación y destrucción». Por eso llama a «tomar conciencia de lo que se nos avecina» y no dejarse llevar «por falsos profetas, que lo único que pretenden es llevarnos al infierno», concluye.