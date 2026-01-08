Música y cantos en el inicio del curso de la UNED Sénior
La UNED Sénior arrancó este miércoles el curso con un encuentro cultural en Paderne. El alumnado reanudó las clases con una jornada de convivencia que combinó actividades culturales y sociales y que contó con la asistencia del alcalde de Paderne, Sergio Platas, la concejala María Luisa Abrodos y el responsable de la UNED Sénior de A Coruña, Luis Ángel Rodríguez Patiño. El programa incluyó música en directo, cantos populares y la entrega de diplomas del curso anterior. La jornada finalizó con actuaciones de grupos de gaitas, acordeones y otros instrumentos bajo la dirección de Francisco Cupeiro.
