En venta los terrenos de la urbanización prevista en Quintán, Cambre

Aliseda, la plataforma inmobiliaria controlada por Blackstone (51%) y el banco Santander (49%), ha puesto en venta por 884.350 euros los terrenos en Quintán, en la parroquia cambresa de Cecebre, cerca de la urbanización El Bosque.

Las parcelas, que suman más de 10.000 metros cuadrados de superficie, salen al mercado después de que el Ayuntamiento de Cambre aprobara un proyecto de urbanización en el área. El Concello ya había aprobado de manera inicial el plan en 2019, aunque lo modificó en 2023 para concentrar todas las viviendas previstas en una misma zona. Mediante este cambio también se buscaba aglutinar también los espacios libres, y dar una mayor «flexibilidad» a la ubicación y orientación de las casas y la zona verde.

Aliseda pone a la venta las ocho parcelas, tres de ellas destinadas a la construcción de vivienda protegida, mientras que las otras cinco irán al mercado de vivienda libre. Los solares cuentan con una edificabilidad de 7.496 metros cuadrados.

El borrador de este plan contemplaba la construcción de un máximo de 77 viviendas en los terrenos, de bajo más una planta y bajo cubierta. El proyecto de urbanización también tenía reservados unos 86 metros cuadrados de uso comercial.

El documento inicial preveía la obligación de espacios de jardín en el ámbito privado y también alertaba de que «se prohíbe la construcción en la zona de limitación de la edificabilidad vinculada a la autopista AP-9, destinándose en su totalidad a espacios libres de edificación». En este mismo espacio se aplican unas «mayores limitaciones» de la normativa de ruidos. En el mismo ámbito estaban previstas 37 plazas de aparcamiento públicas, y una para personas con movilidad reducida.

Aliseda destaca en su anuncio la proximidad de los terrenos al centro de la ciudad de A Coruña, así como a los polígonos industriales de Espíritu Santo y Bergondo, además del aeropuerto. La inmobiliaria también incide que está «toda la gestión urbanística finalizada», y que están «solo pendientes de la ejecución de las obras de urbanización».

Los constructores que adquieran estas parcelas, sin embargo, tendrán que cumplir algunas de las restricciones del plan, como la longitud máxima de la fachada de 40 metros. La modificación del proyecto de 2023 también fijaba que el acabado de las viviendas fuera «homogéneo» para evitar «elementos disconformes que rompan la armonía».

Además, se proponían solares con vivienda familiar y espacios libres privados, tanto comunitarios como exclusivos en planta baja, «generando un ambiente natural y ajardinado, donde la vegetación y las zonas comunitarias jugarán un papel muy importante en la definición de la calidad espacial de la propuesta».

No es la primera vez que Aliseda pone en venta unos terrenos después de tramitarse una modificación urbanística. En Culleredo también comercializaron la finca de Villa Celina, después de que el Concello tramitara un plan especial para la construcción de viviendas y un hotel.