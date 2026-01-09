La asociación O Val de Culleredo reclama mejoras en el rural

La nueva asociación de vecinos de Culleredo, O Val de Culleredo, se reunió este jueves por primera vez con el alcalde José Ramón Rioboo, para reclamar mejoras en las parroquias rurales del valle del municipio. La entidad, que inició su actividad a finales de octubre del año pasado, representa a los residentes de los núcleos de Celas, Ledoño, Rumbo y Ledoño, entre otros.

El presidente de la asociación, Óscar Andrade, calificó el encuentro como «muy positivo». Al entidad, detalla, acudió a la reunión para tratar los temas sobre los que ya había enviado previamente escritos al Concello, como puede ser la construcción de sendas peatonales entre Sésamo y Celas, una de las demandas históricas de las parroquias rurales. «Sabemos que algunas cosas van a ir despacio, porque están metidas también la Xunta y la Diputación», admite Andrade.

Los vecinos también pidieron al alcalde un plan de concienciación sobre los residuos para evitar depositar escombros especialmente en la zona de Rumbo, así como crear zonas para contenedores en la calle Castro de Silvar. «Queremos eliminar los puntos clandestinos de basura y crear lugares para los contenedores, para que no se muevan de donde están situados», explica Andrade. Estos puntos de vertidos de basura también habían sido denunciado por el Consorcio de As Mariñas, la entidad que gestiona el servicio de recogida de la basura, y ha pedido usar los puntos limpios y el servicio de recogida de enseres.

Además, O Val de Culleredo instó al regidor a hacerlos partícipes de las ideas que haya para el complejo deportivo de Sésamo y señaló que está trabajando para desarrollar actividades al aire libre para los más pequeños, con un evento en el que ya se está trabajando.

En un comunicado, el Concello señala que el alcalde mostró su «total compromiso a trabajar en conjunto para el avance del valle». « El tejido asociativo vecinal es clave en Culleredo para determinar que los proyectos del Concello se ajusten a las necesidades reales de la ciudadanía», afirmó Rioboo.

El Ayuntamiento explica analizará, entre otras, la propuesta para crear una senda fluvial junto al río Valiñas, y así «poner en valor un entorno natural único». El Ejecutivo local también coincidió con los vecinos en la necesidad de eliminar los cables aéreos para «mejorar la estética y garantizar la seguridad y el servicio».

El alcalde Juan Ramón Rioboo agradeció a la asociación su «implicación» y se puso a su disposición para llevar a cabo las demandas que permitan la «mejora de un entorno rural único que debemos cuidar».