El calendario de 2026 de Oleiros invita a caminar y a reflexionar

Una de las imágenes. | | LOC

RAC

Oleiros

El calendario de Oleiros para 2026 pone el foco en el acto de caminar como forma de vida y movilidad sostenible. A través de fotografías de la extensa red peatonal del municipio y de frases reflexivas de autores clásicos y contemporáneos, la publicación acompaña los doce meses del año con una mirada pausada sobre el desplazamiento a pie.

