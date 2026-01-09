El calendario de 2026 de Oleiros invita a caminar y a reflexionar
Oleiros
El calendario de Oleiros para 2026 pone el foco en el acto de caminar como forma de vida y movilidad sostenible. A través de fotografías de la extensa red peatonal del municipio y de frases reflexivas de autores clásicos y contemporáneos, la publicación acompaña los doce meses del año con una mirada pausada sobre el desplazamiento a pie.
