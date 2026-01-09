La Cruz Roja y la asociación Adro de Vilaño preparan una escuela de abuelos y abuelas
El programa se iniciará el 15 de enero y tendrá 10 sesiones | Habrá que inscribirse previamente
A Laracha
La Cruz Roja, de la mano de la asociación larachesa Adro de Vilaño, presenta el programa Escola de Avós e Avoas, dirigido a personas con nietos y netas menores de edad. El curso tendrá lugar en el centro sociocultural de Vilaño el próximo jueves, 15 de enero, de 19.30 a 20.30 horas. Durante esta jornada de presentación, la Cruz Roja contará en qué consiste el programa para que los interesados lo puedan conocer y apuntarse.
La actividad será totalmente gratuita y contará por lo menos con diez sesiones semanales donde se abordarán temas como las redes sociales, la alimentación y nuevas dinámicas de crianza. Los interesados podrán inscribirse a través de las redes de la asociación.
- El antiguo restaurante Casa Lola, en Arteixo, a la venta por dos millones
- Oleiros presume de parroquia en una sudadera que ya es un éxito de ventas
- Arteixo suspende la actividad de un ‘parking’ de caravanas de Chamín por carecer de licencia
- Hallado sin vida el septuagenario desaparecido en Oleiros
- La crisis de Losán deja en el aire 200 empleos directos en sus plantas del área de A Coruña
- La Xunta recibe tres ofertas para la construcción de 14 viviendas públicas en Vilarrodís
- Arteixo sumará obra nueva «de lujo» en régimen de cooperativa
- Los vecinos de Sada, protagonistas del calendario de 2026