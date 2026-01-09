Denegado un plus a una trabajadora de la escuela infantil larachesa

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por una trabajadora de la escuela infantil de A Laracha contra la Xunta, en el que reclamaba la inclusión de un complemento de responsabilidad en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consello Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

La sentencia, dictada el 26 de noviembre de 2025 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior con sede en A Coruña, concluye que no procede incorporar el complemento B12 —previsto en el convenio del personal laboral— al puesto que actualmente desempeña la demandante, al tratarse ya de un puesto funcionarial tras el proceso de funcionarización.

La recurrente, con más de 15 años de antigüedad en el servicio público y destinada en la escuela infantil larachesa, había solicitado que se reconociese dicho complemento alegando que ya le había sido reconocido en una sentencia firme del Juzgado de lo Social nº 6 de A Coruña. Sin embargo, el alto tribunal gallego considera que aquel pronunciamiento se refería a su situación como personal laboral, un régimen jurídico distinto al actual.