La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación y hasta 5 años de cárcel para dos exalcaldes de Miño

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra los exalcaldes de Miño Juan Maceiras y Jesús Veiga y una exconcejala del Concello por un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa y por otro de malversación de caudales públicos por la gestión de varios contratos públicos entre los años 2004 y 2015.

En concreto, en el escrito de calificación remitido al Juzgado número 1 de Betanzos, el Ministerio Fiscal hace referencia a varios contratos de limpieza; al contrato de conservación de parques, jardines y zonas verdes del Concello de Miño y al contrato de mantenimiento, apertura y riego del campo de fútbol, que se extendieron en el tiempo ante la "arbitraria pasividad de los acusados", a los que acusa de permitir que las empresas adjudicatarias siguieran prestando estos servicios "sin la convocatoria de ningún procedimiento de contratación capaz de garantizar la concurrencia competitiva" e ignorando "contra todo interés público" los reparos del interventor.

Por estos delitos, la Fiscalía propone la imposición de una pena de 10 años de inhabilitación especial para cualquier empleo público o para cargo público electivo para los tres acusados por un delito continuado de prevaricación administrativa.

En lo que respecta a las acusaciones por un delito continuado de prevaricación administrativa con un delito de malversación de caudales públicos, los hechos enjuiciados corresponden a sendos contratos con la empresa Dibujo y Gestión Catastral SL. Se trata de un contrato para un servicio de apoyo a la tramitación de expedientes de alteraciones catastrales vinculados con el caso Fadesa y para la elaboración de un callejero municipal digital y en formato papel. Como señala el escrito, la mercantil no acabó en plazo los trabajos contratados pese a que siguió facturando por ellos, obteniendo, así, un lucro indebido e injustificado. El contrato no podía ser objeto de prórroga alguna y no se podía volver a licitar otro con el mismo objeto, puesto que supondría pagar dos veces el mismo servicio, añade

Por estos delitos, la Fiscalía pide para el exalcalde Jesús Veiga y la concejala penas de 5 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta para todo empleo o cargo público o cargo público. Además, como responsables civiles directos, junto con la mercantil Dibujo y Gestión Catastral SL como responsable civil subsidiario, les obliga a restituir al Concello de Miño la cantidad de 28.314€, con los intereses legales previstos, por los servicios facturados indebidamente.

La vista del juicio oral está fijada en la Audiencia Provincial de A Coruña el próximo 15 de enero a las 10.00 horas.