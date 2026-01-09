La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación y hasta 5 años de cárcel para dos exalcaldes de Miño
El Ministerio Fiscal acusa a los exalcaldes de Miño Juan Maceiras y Jesús Veiga, junto a una exconcejala, de permitir que empresas siguieran prestando servicios sin concurso público, ignorando los reparos del interventor
La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra los exalcaldes de Miño Juan Maceiras y Jesús Veiga y una exconcejala del Concello por un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa y por otro de malversación de caudales públicos por la gestión de varios contratos públicos entre los años 2004 y 2015.
En concreto, en el escrito de calificación remitido al Juzgado número 1 de Betanzos, el Ministerio Fiscal hace referencia a varios contratos de limpieza; al contrato de conservación de parques, jardines y zonas verdes del Concello de Miño y al contrato de mantenimiento, apertura y riego del campo de fútbol, que se extendieron en el tiempo ante la "arbitraria pasividad de los acusados", a los que acusa de permitir que las empresas adjudicatarias siguieran prestando estos servicios "sin la convocatoria de ningún procedimiento de contratación capaz de garantizar la concurrencia competitiva" e ignorando "contra todo interés público" los reparos del interventor.
Por estos delitos, la Fiscalía propone la imposición de una pena de 10 años de inhabilitación especial para cualquier empleo público o para cargo público electivo para los tres acusados por un delito continuado de prevaricación administrativa.
En lo que respecta a las acusaciones por un delito continuado de prevaricación administrativa con un delito de malversación de caudales públicos, los hechos enjuiciados corresponden a sendos contratos con la empresa Dibujo y Gestión Catastral SL. Se trata de un contrato para un servicio de apoyo a la tramitación de expedientes de alteraciones catastrales vinculados con el caso Fadesa y para la elaboración de un callejero municipal digital y en formato papel. Como señala el escrito, la mercantil no acabó en plazo los trabajos contratados pese a que siguió facturando por ellos, obteniendo, así, un lucro indebido e injustificado. El contrato no podía ser objeto de prórroga alguna y no se podía volver a licitar otro con el mismo objeto, puesto que supondría pagar dos veces el mismo servicio, añade
Por estos delitos, la Fiscalía pide para el exalcalde Jesús Veiga y la concejala penas de 5 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta para todo empleo o cargo público o cargo público. Además, como responsables civiles directos, junto con la mercantil Dibujo y Gestión Catastral SL como responsable civil subsidiario, les obliga a restituir al Concello de Miño la cantidad de 28.314€, con los intereses legales previstos, por los servicios facturados indebidamente.
La vista del juicio oral está fijada en la Audiencia Provincial de A Coruña el próximo 15 de enero a las 10.00 horas.
