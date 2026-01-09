Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ONCE deja en Arteixo un premio de 3.000 euros

El boleto ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, que compró su número a David Cotelo Lorenzo

Un vendedor de la ONCE en una localidad gallega.

Un vendedor de la ONCE en una localidad gallega. / LOC

RAC

‘Mi día’ de la ONCE ha dejado en Arteixo un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del jueves, 8 de enero.

David Cotelo Lorenzo es el vendedor de la ONCE que ha dado estos 3.000 euros en Arteixo, desde su ruta de venta por la localidad.

‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.

‘Mi día’, como las demás loterías seguras, sociales y responsables de la ONCE se comercializan por los 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización.

