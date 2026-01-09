El personal de Losán convoca una manifestación el día 15

Las plantillas de las factorías del Grupo Losán han convocado una manifestación para el próximo 15 de enero con la que tratan de denunciar la «situación límite» de la firma maderera y del personal, al que la empresa adeuda las nóminas de noviembre y diciembre y la paga extra de Navidad.

Los trabajadores afirman que no están dispuestos a seguir sosteniendo esta situación «mientras la dirección incumple sistemáticamente sus responsabilidades», al tiempo que alertan de que el cese de la actividad «no solo supone la pérdida de empleo, sino conocimiento industrial, experiencia técnica y capital humano construido durante décadas en un grupo referente en el sector de la madera».

Por eso, llaman a la movilización conjunta y simultánea ante las plantas del grupo, en el caso de la factoría de Curtis con una manifestación el 15 de enero que saldrá a las 12.00 horas de Aserpal con final en Losán.