La rúa Travesa dice adiós a un negocio con 115 años de historia

En el número 45 de la rúa Travesa de Betanzos, Elvira Lagoa abría en 1911 Casa Elvira una tienda de zapatos que, años más tarde, su hijo José Granero, más conocido como Pepe, extendería hasta su ubicación actual, en el número 47. Hoy, ese negocio centenario, con 115 años de vida y regentado por Mónica Granero, la cuarta generación, se prepara para bajar la verja para siempre en cuestión de semanas.

En su escaparate quedan aún zapatos esperando comprador y un cartel que desde abril reza Liquidación por cierre. Mónica reconoce que le costó mucho tomar la decisión, «son 20 años de mi vida», relata, pero cree que en marzo tocará echar el cerrojo.

El de su familia es uno de los negocios que aún sobrevive en una calle que en otro tiempo desbordaba actividad. Ella aún recuerda los días de feria —en Betanzos se celebra los días 1 y 16 de cada mes —en los que venía gente de todos los rincones de la comarca a comprar a la localidad. «Llegaron a trabajar aquí 10 personas y la feria de Difuntos, a comienzos de noviembre, también era fantástica», relata.

Sin embargo, de diez años a esta parte todo ha cambiado. «De cinco zapaterías hoy sobrevivimos tres», constata, una realidad que atribuye al auge del comercio electrónico y a la proliferación de centros comerciales que hacen que la gente ya no pase por Betanzos. Calzados Pepe Granero tiene tienda online, pero Mónica reconoce que tiene esa batalla perdida. «la gente busca ofertas con descuentos del 50% y ahí no puedo competir, por mucho que ofrezca envíos gratuitos a partir de 40 euros», argumenta.

En su opinión, la peatonalización asestó el golpe de gracia al comercio del casco histórico betanceiro, donde solo la hostelería parece sobrevivir. «La gente busca comodidad. Antes podía subir hasta aquí con el coche y parar delante de la puerta». El perfil de público ha cambiado. «Ahora viene mucho peregrino por el Camino Inglés, pero no es el perfil de comprador», señala Granero, que también apunta a las combinaciones del transporte con Betanzos, tanto las de Coruña como la de otros concellos limítrofes, «por no hablar del tren», como otro de los factores que está haciendo «daño» al comercio local.

Mónica es una superviviente. En enero de 2020 extendió las redes de Calzados Pepe Granero al vecino concello de Sada, pero le pilló la pandemia. Logró mantenerla hasta 2023. En el establecimiento de Betanzos, en el que comenzó junto a su padre, que se jubiló hace nueve años, acometió una ampliación hace ahora tres años. Mónica admite que tiene miedo a volver a ser autónoma porque «el pequeño comercio está muriendo en los pueblos y es una pena», lamenta.

En su opinión, el pequeño comercio tiene mucho que ofrecer, ventajas como la cercanía o el asesoramiento personalizado. «Es otra confianza, estás como en tu casa», pero admite que si la gente de los alrededores no apuesta por él, «por muchos bonos al comercio que haya», los demás locales correrán la misma suerte que su negocio centenario. «Se me cae el alma a los pies, pero no veo solución», asume compungida.