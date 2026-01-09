Los socialistas de Arteixo cuestionan la externalización de la información turística
Critican su privatización después de que la oficina permaneciese cerrada durante casi todo el año
Arteixo
El PSOE Arteixo ha solicitado al Gobierno local explicaciones sobre la decisión de externalizar el servicio de información turística a una entidad privada, mientras la oficina municipal de turismo permanece cerrada durante la mayor parte del año.
Los socialistas recuerdan que ya en abril de 2025 preguntaron en el pleno municipal por las políticas turísticas desarrolladas por el Ejecutivo local y por la necesidad de garantizar la apertura anual de la oficina de información turística. En aquella ocasión, la respuesta del Gobierno no incluyó ningún compromiso firme para asumir con fondos propios su apertura permanente, limitándose a anunciar la contratación de un técnico de museos subvencionado.
