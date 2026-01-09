El Superior tumba la licencia de una gasolinera en Arteixo por deficiencias técnicas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha tumbado la licencia de una estación de servicio del consorcio petrolero Kuwait, ubicada en la AC-552, en el tramo entre A Maceira y Vilarrodís, en el término municipal de Arteixo, al considerar que el proyecto técnico fue redactado por un profesional que carecía de la competencia legal exigida.

La Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado la nulidad de la licencia concedida en 2019 para su construcción, ha ordenado el cese de las obras y la reposición de la legalidad, e impone unas costas de 1.000 euros a la parte apelante.

Carecía de la supervisión de un ingeniero industrial superior

El proyecto, aunque contaba con la firma de un ingeniero técnico industrial y de un ingeniero de caminos, carecía de la supervisión de un ingeniero industrial superior, «requisito necesario» para este tipo de instalaciones, consideradas «complejas» por tratarse de infraestructuras de suministro de combustible, según detalla el tribunal.

El documento judicial señala que en este tipo de construcciones concurren múltiples disciplinas técnicas que exceden las competencias propias de la ingeniería técnica industrial.

La sentencia subraya que las modificaciones realizadas por un ingeniero industrial en fases posteriores a la concesión de la licencia no subsanan el vicio inicial, por lo que la autorización otorgada ha sido declarada legalmente nula.

Primera licencia: en 2019

El origen del conflicto se remonta a 2019, cuando el Concello de Arteixo concedió la licencia para la ejecución de la estación de servicio basándose en un proyecto firmado por un ingeniero técnico industrial y un ingeniero de caminos.

Fue entonces cuando la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de A Coruña recurrió la autorización al considerar que una instalación de esta naturaleza, por su complejidad técnica, debía ser proyectada por un ingeniero industrial superior. La compañía obtuvo en enero de 2022 la licencia de primera ocupación, que meses después fue revocada por la Justicia.

La empresa podrá recurrir en casación

Ahora, con esta resolución, el Concello de Arteixo deberá detener la actividad de la estación de servicio, mientras que los promotores y las empresas implicadas podrán recurrir en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo si así lo estiman oportuno.

La sentencia refuerza así la doctrina sobre la exigencia de competencias profesionales adecuadas en proyectos de infraestructuras energéticas de especial complejidad.