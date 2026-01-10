El área comercial de Os Regos, en Oleiros, avanza solo sobre el papel

El área comercial de la urbanización Os Regos, en Oleiros, está cada vez más cerca de ser una realidad. El proyecto, que se conoció hace ahora una década avanza, pero de momento solo en los despachos. Este viernes, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recoge la aprobación inicial por parte del Concello de Oleiros del proyecto de compensación de la zona, en el que los propietarios del suelo concretan el reparto de las parcelas.

El expediente da luz verde a la tramitación realizada y refrendada por los integrantes de la Xunta de Compensación SUD-19, que agrupa a los propietarios del ámbito, aunque el Concello pone deberes para su aprobación definitiva, ya que exige aclarar a la promotora las discrepancias existentes entre el importe total estimado de los gastos de urbanización en la cuenta de liquidación, donde ascienden a 4,21 millones de euros, frente a los 3,9 millones que recoge la memoria del proyecto.

Mientras la tramitación administrativa avanza, los plazos para el inicio de los trabajos sobre el terreno vuelven a demorarse. La fecha que se manejaba para el inicio de la obra se situaba antes del comienzo de 2026, pero Os Regos Retail Park, promovido por Inversiones Sarrianas SL, del empresario Manuel Añón, sigue sin asomar por el horizonte.

La futura área comercial, que ocupará una superficie de 42.800 metros cuadrados, contará con tiendas de ropa, ocio familiar, restaurantes, una gasolinera, un restaurante de comida rápida y un supermercado Eroski de 5.200 metros cuadrados de superficie que será uno de los más grandes del área metropolitana.

Otros desarrollos

El Concello de Oleiros también ha sometido a exposición pública la aprobación inicial de dos expedientes que afectan al desarrollo de la urbanización del SUD-21 Finca Alsina, que se corresponde con los terrenos situados tras el Pazo de Las Cadenas y que lindarán con las cerca de 400 viviendas del desarrollo Alsina-Lamastelle, al que el Concello de Oleiros dio luz verde el pasado noviembre.

Los expedientes aprobados y recogidos también en el BOP de este viernes tienen como principal novedad que los promotores, Las Cadenas Village y Fernando Marchesi, acuerdan constituir una comunidad de bienes que será la que actúe como única promotora ante la Administración.