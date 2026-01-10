El Consultivo aprueba anular más de una decena de contratos en Cambre

El Consello Consultivo de Galicia ha emitido tres nuevas resoluciones anulando contratos en precario en el Concello de Cambre: el del servicio de mantenimiento de fotocopiadoras, el del programa de conciliación Mañanceiro y el del servicio de telefonía móvil. Con estos el órgano autonómico ya se ha pronunciado en más de una decena de ocasiones en las revisiones de oficio de servicios municipales contratados verbalmente.

Los contratos fueron suscritos por el Gobierno de Unión por Cambre durante la etapa de Óscar García Patiño y la revisión la solicitó su sucesora, María Pan, de la misma formación política. Con todo, varias de estas revisiones de oficio se dejaron caducar, por lo que tuvo que ser el nuevo Ejecutivo de Cambre, ahora liderado por Diana Piñeiro, del PP, el que solicitara el dictamen que permitirá la anulación de estos contratos, un paso necesario para después abonar las facturas pendientes a las empresas según habían dictaminado tanto la interventora como la secretaria municipal en un informe en 2023.

Al igual que en ocasiones anteriores, en los dictámenes del pasado 12 de noviembre el Consultivo se basa en los informes emitidos por Secretaría e Intervención municipales para dar la luz verde a la anulación de los contratos vigentes, aunque advierte, de nuevo, de que la revisión de oficio se trata de una fórmula «privilegiada y excepcional». Alerta, además, de que estas revisiones de oficio «no enerva las responsabilidades que puedan derivarse». Precisamente, por esta modalidad de contratación está siendo investigado el exalcalde Óscar García Patiño por el Juzgado de Instrucción Número 3 de A Coruña.

En el caso del servicio de Mañanceiros, la empresa concesionaria presentó alegaciones a la anulación del contrato, en las que expresa que la compañía actuó «de buena fe», que prestaba un servicio «de carácter esencial» y que «no podía interrumpirse sin causar un grave perjuicio a los menores y su familia». Por ello, siguieron encargándose de la vigilancia y desayunos de los menores de los colegios, llegando a asumir pérdidas de casi 50.000 euros, según explican en las alegaciones. Intervención rechaza la alegación en septiembre de 2025, porque «se centran en solicitar un reequilibrio económico cuyo análisis no es objeto del presente expediente». De manera similar alegó también la concesionaria del servicio de telefonía y acceso a internet.