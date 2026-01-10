La fiscal pide inhabilitar a dos exalcaldes de Miño y cárcel para uno de ellos

La Fiscalía solicita diez años de inhabilitación especial para los exalcaldes de Miño Juan Maceiras y Jesús Veiga, del Partido Popular, y para una exconcejala del Concello por un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa y por otro de malversación de caudales públicos por la gestión de varios contratos públicos entre 2004 y 2015. Para Veiga y la exedil suma, además, una petición de condena de cinco años de prisión y otra de nueve años de inhabilitación absoluta para todo empleo o cargo público o cargo público. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de A Coruña el próximo jueves, 15 de enero, a las 10.00 horas.

En su escrito de calificación, el Ministerio Fiscal hace referencia a varios contratos de limpieza; al contrato de conservación de parques, jardines y zonas verdes del Concello de Miño y al contrato de mantenimiento, apertura y riego del campo de fútbol, que se extendieron en el tiempo ante la «arbitraria pasividad de los acusados», a los que señala por permitir que las empresas adjudicatarias siguieran prestando estos servicios una vez agotados los contratos «sin la convocatoria de ningún procedimiento de contratación capaz de garantizar la concurrencia competitiva» e ignorando «contra todo interés público» los reparos reiterados del interventor.

Por estos delitos, la Fiscalía propone la imposición de una pena de diez años de inhabilitación especial para cualquier empleo público o para cargo público electivo para los tres acusados por un delito continuado de prevaricación administrativa.

Respecto a otro delito continuado de prevaricación administrativa con malversación de caudales públicos, los hechos enjuiciados corresponden a sendos contratos con la empresa Dibujo y Gestión Catastral SL. Se trata de un contrato para un servicio de apoyo a la tramitación de expedientes de alteraciones catastrales vinculados con el caso Fadesa y para la elaboración de un callejero municipal digital y en formato papel. Según señala la Fiscalía, la mercantil no acabó en plazo los trabajos contratados pese a que siguió facturando por ellos, obteniendo, así, un lucro indebido e injustificado. El contrato no podía ser objeto de prórroga alguna y no se podía volver a licitar otro con el mismo objeto, puesto que supondría pagar dos veces el mismo servicio, añade. Por estos delitos, la Fiscalía pide para el exalcalde Jesús Veiga y la concejala penas de 5 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta para todo empleo o cargo público o cargo público.

Además, como responsables civiles directos, junto con la mercantil Dibujo y Gestión Catastral SL como responsable civil subsidiario, les obliga a restituir al Concello de Miño la cantidad de 28.314 euros, con los intereses legales previstos, por los servicios facturados indebidamente.

La denuncia por la que ahora serán juzgados los dos políticos del Partido Popular partió de otro exalcalde, el independiente Ricardo Sánchez Oroza, fallecido en 2019, que denunció los hechos cuando era concejal de la oposición. Lo que no imaginaba entonces es que meses más tarde sería investido alcalde con los apoyos del Partido Popular, entre ellos el de Jesús Veiga.