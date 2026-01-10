Leti da Taberna ofrecerá un monólogo en Abegondo
La creadora de contenido actuará el próximo 16 de enero
Abegondo
La creadora de contenido Leti da Taberna será la encargada de iniciar las actividades culturales de este año en Abegondo con su monólogo Jastac Japi Jolidais. La función tendrá lugar el próximo viernes, 16 de enero, en el centro cultural O Salón a las 21.00 horas.
La comedia trata sobre el uso de las redes sociales durante las vacaciones y las dudas sobre si realmente se disfrutan estando tan conectados.
Las entradas se pueden reservar previamente contactando al correo electrónico cultura@abegondo.gal o llamando al teléfono 981 647 996. Las personas empadronadas en el municipio tendrán preferencia.
