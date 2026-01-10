La reforma del área fluvial de Gabenlle, en A Laracha, en el aire al quedar desierto el concurso

La reforma integral del área fluvial de Gabenlle, en A Laracha, ha quedado en el aire después de que el concurso público impulsado por la Diputación para la recuperación ambiental y mejora del área recreativa quedase desierta, al no presentarse ninguna empresa a la licitación del proyecto, presupuestado en 50.000 euros.

La actuación buscaba completar y dar continuidad a las mejoras realizadas en este espacio recreativo, uno de los más grandes y concurridos de la comarca. De hecho, en diciembre de 2024 el Concello invirtió 15.500 euros en la compra de dos fincas colindantes al área fluvial, que suman 4.178 metros cuadrados y que permitieron ampliar el recinto en más de un 40%.

Una playa fluvial y mejora ambiental del entorno

El contrato provincial, incluido en el Plan de Sostibilidade Turística en Destino Os Fogóns do Anllóns, preveía un plazo de ejecución de tres meses y contemplaba la recuperación de la playa fluvial y la mejora ambiental del entorno.

Entre las actuaciones previstas figuraban trabajos de limpieza y roza, retirada de elementos deteriorados, renovación de pavimentos con materiales respetuosos con el medio ambiente, instalación de nuevo mobiliario, mesas de picnic, merenderos y señalización divulgativa, además de la mejora de accesos, la creación de áreas de descanso y la plantación de especies autóctonas.

Una de las parcelas adquiridas por el Concello se sitúa junto al río y cuenta con pinos autóctonos, mientras que la otra se localiza donde está actualmente el parque biosaludable.

El proyecto también incluye la creación de un nuevo mirador

La Diputación, que es la institución encargada del contrato, adelanta que está analizando las distintas posibilidades antes de decidir si se volverá a licitar el proyecto o se modificarán las condiciones del contrato para que el plan pueda seguir adelante.

La institución provincial también sacó a licitación en noviembre de 2025 la creación de un nuevo mirador en el entorno del área de Gabenlle por 20.000 euros. La idea era que el mirador se ubicase en una antigua plantación forestal de pinos, actualmente en desuso y con numerosos ejemplares en mal estado. La madera de las talas se aprovecharía para reducir, así, la huella de carbono de la obra, y todas las nuevas estructuras.

La actuación fue propuesta por el Concello para que se incluyese en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Os Fogóns do Anllóns, que tiene como objetivo convertir los municipios por los que pasa la corriente en «destinos de referencia en turismo de naturaleza y gastronómico».