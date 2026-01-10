Sada destina 500.000 euros a la mejora del campo de fútbol de As Mariñas

El Concello de Sada ha licitado por 500.000 euros la primera fase de la reforma integral del recinto deportivo As Mariñas Andrés Pena, que permitirá modernizar esta instalación y garantizar su uso seguro, funcional y adaptado a las necesidades actuales.

Según apuntan desde el Concello, las empresas tendrán hasta final de mes para presentar sus ofertas y, una vez iniciada, previa adjudicación, las obras, que en esta primera fase se centrarán en aquellas intervenciones más urgentes, tendrán una duración estimada de dos meses.

Entre las actuaciones previstas destaca la renovación completa del césped artificial del campo principal mediante el relevo del sistema sintético actual por uno nuevo pavimento deportivo de altas prestaciones. Asimismo, se ejecutará una nueva zona de calentamiento anexa al terreno de juego equipada con un pavimento técnico adecuado para el acondicionamiento previo de las y de los deportistas.

El proyecto incluye también la ampliación del canal perimetral de drenaje, con el objetivo de mejorar la recogida y evacuación de las aguas pluviales, optimizando el comportamiento del recinto en condiciones meteorológicas adversas. A estas actuaciones se suman la mejora del sistema de riego, la pintura y puesta a punto del cierre perimetral de la parcela y el suministro e instalación de nueva equipación deportiva reglamentario, como gradas, porterías y banderolas de córner, además de elementos auxiliares como limpiabotas, que facilitan el uso y mantenimiento de la superficie de juego.

La reforma se completará con una segunda fase que contempla la renovación y ampliación de los vestuarios —incluyendo un vestuario femenino—, la ampliación de los accesos para el público, la renovación de la iluminación del terreno de juego, la instalación de un panel digital y la sustitución de la cubierta del graderío.