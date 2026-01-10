La Valedora da la razón a Miño en su queja por los problemas de masificación en el transporte a Betanzos

La Valedora do Pobo ha emitido una resolución en la que da la razón al Concello de Miño y a las familias afectadas en sus reclamaciones por la masificación del transporte escolar a Betanzos, que provoca que cada día más de veinte personas, entre ellas menores, tengan que hacer el recorrido de pie o sentados en las escaleras del autobús.

En su escrito, la valedora, María Dolores Fernández Galiño, emplaza a la Xunta a "evaluar, dentro de su capacidad organizativa, una actualización de las condiciones de transporte interurbano" para limitar el número de personas usuarias que pueden ir de pie, "especialmente en el transporte integrado utilizado por el alumnado de Secundaria", matiza.

La resolución es una respuesta a la queja formal presentada por el alcalde de la localidad, Manuel Vázquez Faraldo, a la que acompaña la firma de 336 personas afectadas, en la que denunciaba que los cambios en el último contrato de transporte, que data de 2020, provocaron el recorte de la línea Vilamateo-Betanzos y conversión de la línea de transporte escolar para Secundaria desde Ponte do Porco a Betanzos en un transporte integrado (Centro de Salud Betanzos–Ponte do Porco–Miño 2). Estas modificaciones provocan que la línea que antes era solo para alumnos de ESO lleve también al estudiantado de Bachillerato, FP, ya que Miño carece de instituto, y a otros viajeros que acuden a Betanzos para trabajar o realizar sus gestiones.

El servicio actual, señalaba el escrito, "resulta claramente insuficiente" y provoca problemas de masificación. De hecho, el Concello apuntaba que había requerido en varias ocasiones al servicio de Mobilidade de la Xunta la adopción de medidas para solucionarlo y que su respuesta fue poner un vehículo de 80 plazas (55 sentados y 25 de pie) para un trayecto de 10 kilómetros por la carretera N-651.

Aunque la Xunta alegó en su informe que el vehículo cumple con la normativa al tener plazas de pie homologadas para trayectos cortos, la Valedora do Pobo recuerda a la Administración autonómica que "los estándares de calidad de un servicio público esencial han variado mucho", especialmente en lo que concierne a la seguridad vial y de menores.

El alcalde de Miño ha celebrado la respuesta de la Valedora. "Confirma lo que llevamos meses diciendo: no se trata solo de si es legal o no llevar gente de pie, se trata de que es un peligro llevar a niños y niñas hacinados en un bus por una carretera nacional. La Xunta ya no tiene excusas; tiene que dejar de mirar papeles y mirar por las personas", señala Vázquez Faraldo.

Desde el Concello afirman que la solución pasa por extender la ruta Vilamateo-Miño hasta Betanzos, tal como funcionaba antes de la última licitación. También, y para garantizar que todas las personas en edad escolar con derecho a transporte escolar gratuito gocen de este servicio, reclama que la ruta Centro de Salud Betanzos–Ponte do Porco–Miño 2 deje de ser un servicio integrado y se reserve exclusivamente para el transporte escolar.