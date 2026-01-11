Bergondo rescinde el contrato de la pista de Ouces tras meses de parálisis

El Concello de Bergondo ha resuelto el contrato de la obra de mejora de la pista de Ouces tras meses sin avances en esta actuación, anunciada en 2024 y que incluía la instalación de un nuevo pavimento y alumbrado y la sustitución del cierre. El Gobierno local ha sacado de nuevo a concurso los trabajos y, en base a las conclusiones de los informes técnicos municipales, ha anulado el anterior contrato, formalizado el 18 de noviembre de 2024, por «incumplimiento culpable de la empresa contratista», Creche Concept Invest. Su decisión ha sido avalada por el Consello Consultivo.

La adjudicataria, con sede en Torremolinos, solicitó inicialmente una prórroga en los plazos por las malas condiciones meteorológicas, «que hacían inviable el inicio de los trabajos». El Concello accedió a la petición y, en enero de 2025, decretó la suspensión de las obras hasta que mejorase el tiempo.

Las incidencias no finalizaron ahí. Meses más tarde, en abril de 2025, la empresa contratista presentó un nuevo escrito ante el Concello para comunicarle su intención de subcontratar los trabajos de instalación eléctrica y obra civil relacionados con la iluminación exterior, extremo que también fue autorizado por el Ayuntamiento.

Un mes después, en marzo, y sin haber dado siquiera inicio a la obra, la empresa presentó un nuevo escrito al Ayuntamiento para solicitar la resolución del contrato por mutuo acuerdo. La compañía apelaba a una serie de imprevistos que le habían impedido acometer los trabajos. Primero, el mal tiempo; después «el considerable incremento de los precios en materiales y servicios esenciales». «Esto ha provocado un desequilibrio económico sustancial que afecta directamente a la viabilidad del contrato en los términos pactados», argumentaba.

Su alegato no caló entre los técnicos municipales de Bergondo, que propusieron abrir un expediente para resolver el contrato por «incumplimiento culpable» al tender su no se daban las condiciones para su resolución por mutuo acuerdo.

Los técnicos fundaron su propuesta en un informe del director de obras que recogía, entre otros extremos, que la adjudicataria «no había realizado ningún tipo de trabajo en el equipamiento deportivo desde la firma del acta de replanteo el 19 de diciembre de 2024». Los funcionarios no aceptan el argumento de la subida de precios, al entender que se trata de una contingencia que debe asumir el contratista dado que entra dentro del principio de riesgo y ventura, extremo que confirma el Consello Consultivo.

Tras obtener vía libre para resolver el contrato, el Concello ha sacado de nuevo a concurso esta obra con el mismo precio de salida: 67.065 euros. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo lunes 12 de enero.