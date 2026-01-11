Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Betanzos renovará el área infantil del Pasatiempo

Recreación de la futura área infantil del Pasatiempo.

Recreación de la futura área infantil del Pasatiempo. | LOC

El Concello de Betanzos ha anunciado la renovación del área infantil del Pasatiempo, con juegos temáticos basados en el proyecto del Juan García Naveira, gracias a un convenio firmado entre el Concello y la Diputación. Ambas entidades comprometen una inversión de 300.000 euros para la mejora integral del área de juegos más utilizada del municipio.

