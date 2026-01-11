Betanzos renovará el área infantil del Pasatiempo
El Concello de Betanzos ha anunciado la renovación del área infantil del Pasatiempo, con juegos temáticos basados en el proyecto del Juan García Naveira, gracias a un convenio firmado entre el Concello y la Diputación. Ambas entidades comprometen una inversión de 300.000 euros para la mejora integral del área de juegos más utilizada del municipio.
