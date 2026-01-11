El Concello de Paderne organiza talleres de cocina divertida

El Concello de Paderne sigue con su apuesta por promover hábitos saludables y fomentar la socialización entre la población del municipio. Esta vez lo hace a través de unos talleres de Cocina divertida, en los que mostrará los beneficios de una buena alimentación, las propiedades de los productos de proximidad y distintas técnicas gastronómicas para conseguir elaboraciones propias.

Los talleres están destinados a escolares de 6 a 16 años empadronados en el concello y se impartirán en el local social de Quintas los sábados 24 y 31 de enero y 7 y 14 de febrero. La selección de los participantes se hará por riguroso orden de inscripción, que se puede formalizar tanto en la sede electrónica como en las oficinas administrativas del Concello.

El alcalde de Paderne, Sergio Platas, destaca que estos talleres, que cuentan con una gran demanda, «además de estar impartidos por personal cualificado, son muy importantes a la hora de fomentar hábitos de vida saludables y dotar de herramientas gastronómicas a las nuevas generaciones».