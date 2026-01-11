Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El coro del CEIP de Canide actúa en el Concierto por la Paz

Oleiros

El Coro de Seoaniñas del CEIP Luís Seoane de Oleiros participará este domingo a las 19.00 horas en el Concierto por la Paz del proyecto educativo Chorus, que se celebra en el Coliseum de A Coruña.

Después de haber ensayado este viernes sobre las tablas del recinto coruñés, el alumnado del colegio de Canide, de la mano de la maestra de Música y Danza Lara Valcuende, cantará junto a las voces de los Niños Cantores de la OSG, el Coro Xove de la OSG, los MiniGaos, Coro Gaos Xove, y Coro Gaos, acompañados de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

La iniciativa, impulsada por el Concello de A Coruña, reunirá a más de 700 músicos, cantantes, profesores y estudiantes en un espectáculo único, en el que compartirán escenario con voces consagradas de la escena gallega y nacional como Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B o Tinho.

