El coro del CEIP de Canide actúa en el Concierto por la Paz

El Coro de Seoaniñas del CEIP Luís Seoane de Oleiros participará este domingo a las 19.00 horas en el Concierto por la Paz del proyecto educativo Chorus, que se celebra en el Coliseum de A Coruña.

Después de haber ensayado este viernes sobre las tablas del recinto coruñés, el alumnado del colegio de Canide, de la mano de la maestra de Música y Danza Lara Valcuende, cantará junto a las voces de los Niños Cantores de la OSG, el Coro Xove de la OSG, los MiniGaos, Coro Gaos Xove, y Coro Gaos, acompañados de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

La iniciativa, impulsada por el Concello de A Coruña, reunirá a más de 700 músicos, cantantes, profesores y estudiantes en un espectáculo único, en el que compartirán escenario con voces consagradas de la escena gallega y nacional como Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B o Tinho.