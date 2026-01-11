Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dos exalcaldes de Miño, a juicioLa 'hora feliz' de tapas en A CoruñaCambio de cultura para los socios del DéporGalicia se prepara para una ofensiva de lluvias
instagramlinkedin

Cortes de luz en Miño entre los días 13 y 16

El Concello de Miño ha informado a la población de varios cortes de luz programados por la compañía Naturgy y que afectarán a varias parroquias entre los días 13 y 16 de enero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents