‘Todo Mujeres’ en la Casa da Cultura de Sada

La Concejalía de Cultura programa este domingo la representación de la obra Todo Mujeres de la compañía Entre Patas Teatro. La cita será a las a las 19.00 en la Casa de la Cultura.

