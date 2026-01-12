Culleredo capturó a nueve jabalíes desde el verano

La aparición de un jabalí en la pista del aeropuerto de A Coruña hace tres semanas, volvió a poner en alerta a los vecinos de Alvedro por la presencia de esta especie en el entorno. En Culleredo se han capturado un total de nueve ejemplares desde el pasado mes de julio, cuando comenzó el servicio de control y captura de los animales, en tres actuaciones «exitosas», según explican desde el Concello.

La concesionaria Locus Avis estableció cuatro puntos como acción prioritaria, entre ellos el polígono de Alvedro y A Telva. Esta misma empresa ha sido contratada por Aena para servicios de caza y control de las especies por unos 13.750 euros en el aeropuerto, aunque no comenzarán a actuar hasta febrero.

En el caso de Culleredo, la empresa elaboró durante el verano un estudio previo para determinar, a través del uso de cámaras fotográficas automáticas de exterior en las zonas con mayor afectación por jabalíes. A estas ubicaciones se les añade las indicadas por los vecinos en avistamientos, los avisos a la Policía Local u otros servicios municipales. En julio el Ayuntamiento había especificado que las zonas con más notificaciones eran: la avenida de Rutis en el entorno de los colegios, la calle Condes de Andrade, la rotonda del aeropuerto, la avenida de Vilaboa hacia el monte Alfeirán, la rotonda del outlet en Alvedro, la parte trasera de Vila Melania y la calle Berdegueiras.

Tras este análisis inicial para saber dónde se encontraban las piaras, la empresa terminó estableciendo también como zonas prioritarias Vilaboa , Castro y en el entorno de la carretera N- 550 entre Vilaboa y Alvedro.

Además, para un mejor control de los jabalíes, la empresa utiliza puntos de cebado con cámara, lo que les permite «aproximar la población e identificar su distribución tanto territorial como biológica», explican desde el Concello. Para el cebado se utilizan granos y frutas, lo que permite crear hábitos de alimentación y que los ejemplares se desplacen más a menudo a estos puntos. En estas zonas son donde están llevando a cabo las acciones para el control de esta especie, como las labores de captura.

Para estas actuaciones, el servicio primero fidelizó mediante el cebado la afluencia de ejemplares hacia las zonas prioritarias, para después capturar los jabalíes con jaulas y retirarlos del entorno.